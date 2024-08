Azar para o jovem médio Oscar Bobb. O versátil norueguês sofreu uma lesão que o vai afastar dos relvados nos próximos tempos. O departamento médico do Manchester City está a analisar os próximos passos, sendo que o tempo de paragem não deverá ser inferior a três meses.

Esperava-se que Bobb pudesse ser titular no encontro de abertura da Premier League do Manchester City, frente ao Chelsea, neste fim de semana. O jovem teve uma excelente pré-temporada nos Estados Unidos e foi o MVP na Supertaça inglesa, contra o Manchester United, no último fim de semana.

No entanto, sofreu uma lesão sozinho, num treino do Manchester City, durante esta semana. Oscar Bobb terá sofrido uma fratura no perónio.

As primeiras informações divulgadas pela imprensa inglesa dão conta de que Bobb deve viajar para Barcelona, com a expetativa de que seja avaliado pelo especialista Dr. Ramon Cugat. O jogador de 21 anos deverá ser operado na sexta-feira, devendo ficar de baixa entre três a quatro meses.