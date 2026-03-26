O futebolista português Bernardo Silva admitiu que, a nível cultural, a vida que leva em Inglaterra, onde joga pelo Manchester City, não é o que idealizava e queria, referindo que já houve momentos em que pensou sair, não pelo clube e pelo futebol, mas «pelo outro lado» da sua vida.

«Culturalmente, o português e o inglês são bastante diferentes: o clima, a comida, o estilo de vida. Eu brinco sempre que se o Manchester City fosse um pouco mais no sul da Europa, eu ficaria até me expulsarem à força», afirmou Bernardo, no mais recente episódio do podcast oficial do clube, justificando-se.

«Eu amo verdadeiramente o clube, os meus colegas de equipa, a equipa técnica, os adeptos, o estádio e a atmosfera: tudo na minha vida profissional! Por outro lado, o outro lado da minha vida é diferente. Não digo que não gosto, mas culturalmente não é 100 por cento o que eu idealmente queria», prosseguiu o internacional português, que termina contrato com os azuis de Manchester no final desta época, revelando pensamentos que já teve desde que está no clube.

Bernardo Silva cumpre a nona época no City, clube ao qual chegou em 2017. «Em alguns momentos, não me sinto tão feliz quanto gostaria. Antes de estar com a minha esposa, passei um período sozinho em Manchester, no qual não me sentia muito bem comigo mesmo. Pensei muito em sair, não porque não gostasse do clube - que adoro - mas por causa do outro lado da minha vida», disse, ainda.

Mas Bernardo foi ficando e conquistando títulos nacionais, mas também internacionais. E está «feliz» por não ter saído. «Provavelmente teria perdido a oportunidade de vivenciar as memórias do triplete, do tetracampeonato, a oportunidade de ser capitão, de passar experiência para os jovens, de tentar recolocar o clube no lugar que ele merece», afirmou.

E, por isso, não tem dúvidas. «Se o Manchester City fosse em Lisboa, eu ficaria até aos 40 anos», concluiu.