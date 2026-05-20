O Manchester City apresentou esta quarta-feira o novo equipamento principal do clube para a época 2026/27.

Os 'citizens', ainda em ressaca depois do empate (1-1) frente ao Bournemouth que confirmou a perda do título inglês, começaram a apresentar a próxima época que aí vem com o anúncio das novas cores do clube.

De relembrar que o emblema de Manchester já sabe que não vai contar com Bernardo Silva e John Stones, que anunciaram a saída do clube no final da temporada. A continuidade de Pep Guardiola também não é garantida, tenda imprensa internacional avançado que Enzo Maresca irá sucede-lo.

RELACIONADOS
VÍDEO: Manchester City empata e entrega título inglês ao Arsenal
Bernardo Silva: «Estou muito feliz pelos meus nove anos no Man City»