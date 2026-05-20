Internacional
Há 1h e 36min
Um dia depois de perder o título, Man City apresenta novo equipamento
'Citizens' abrem nova época sem Bernardo Silva e Pep Guardiola
RM
O Manchester City apresentou esta quarta-feira o novo equipamento principal do clube para a época 2026/27.
Os 'citizens', ainda em ressaca depois do empate (1-1) frente ao Bournemouth que confirmou a perda do título inglês, começaram a apresentar a próxima época que aí vem com o anúncio das novas cores do clube.
De relembrar que o emblema de Manchester já sabe que não vai contar com Bernardo Silva e John Stones, que anunciaram a saída do clube no final da temporada. A continuidade de Pep Guardiola também não é garantida, tenda imprensa internacional avançado que Enzo Maresca irá sucede-lo.
A closer look at our new shirt 👕— Manchester City (@ManCity) May 20, 2026
🔗 https://t.co/RfltCT4Rts pic.twitter.com/rwBTGXDgSQ
