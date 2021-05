No primeiro jogo após ter festejado o título no ‘sofá’, fruto da derrota do Manchester United ante o Leicester na terça-feira, o Manchester City entrou em campo esta sexta-feira com uma guarda de honra.

Na entrada para o jogo no relvado do St. James Park, a equipa do Newcastle aplaudiu os comandados de Pep Guardiola, em alusão ao título alcançado na Premier League inglesa.

O City venceu o Newcastle por 4-3, com um dos golos a ser apontado pelo futebolista português João Cancelo.