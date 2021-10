Uma jogada de Bernardo Silva, à passagem da hora de jogo, está a fazer as delícias das redes sociais. O português viu-se apertado por três adversários e saiu com classe da pressão, deixando a bola jogável para um companheiro.

Bernardo Silva foi, de resto, um dos destaques do triunfo por 4-1 do Manchester City no terreno do Brighton, tendo assistido o primeiro golo e tido uma grande influência no jogo da formação de Pep Guardiola.