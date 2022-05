O futebol movimenta paixões, desperta sentimentos e é capaz até de estreitar laços familiares.

No último domingo, o Manchester City estava com uma mão no troféu da Premier League e Charlie Moose acreditou que seria um bom momento para levar o avô, um fervoroso adepto dos citizens que sofre de demência, ao estádio.

Um pouco baralhado com tudo o que estava a acontecer, o avô pôde desfrutar do pequeno-almoço e ficou maravilhado assim que viu o Etihad quando ainda estava dentro do carro. Depois, equipado a rigor, ocupou a zona central das bancadas e o resto foi pura emoção. Desde o resultado favorável ao Aston Villa ao intervalo, à reviravolta em cinco minutos que culminou com o título, até à invasão de campo mesmo aos 84 anos.

Ora veja: