Depois de dois amargos empates nos jogos anteriores, o Manchester City voltou às vitórias este sábado, na deslocação ao terreno do Bournemouth, com um triunfo por 4-1, na 25.ª jornada da Premier League.

Com Bernardo Silva no banco de suplentes, mas Rúben Dias de início, os citizens cedo mostraram a superioridade e colocaram-se no controlo do jogo. Aos 15 minutos, num lance de alguma confusão na área, nem Foden, nem Erling Haaland conseguiram marcar, mas a bola sobrou para Julian Álvarez que finalizou na recarga.

Depois de dois jogos sem marcar, Haaland regressou aos golos e fez o 27.º tento em 24 partidas na Premier League. Gundogan arrancou pela esquerda, cruzou para Foden, mas o inglês falhou de novo a finalização, só que Haaland estava ao segundo poste e só precisou de encostar (29m).

A equipa de Guardiola geria a seu bel-prazer todos os momentos do jogo e ainda chegou ao 3-0 antes do intervalo (45m). O City apostou na pressão alta no momento da construção dos anfitriões e Foden aproveitou um passe falhado para ficar na cara de Neto e rematar para golo.

Na segunda parte, os citizens nem precisaram de meter o pé no acelerador. Aos 51 minutos, a «aranha» picou de novo! Novamente num mau alívio da defesa do Bournemouth, Álvarez rematou e a bola entrou na baliza após um desvio em Mepham.

O rumo dos acontecimentos e as facilidades com que o City se deparou permitiu que alguns jogadores menos rodados, como Kalvin Phillips e Sergio Gómez somassem minutos, assim como o argentino Maximo Perrone, que se estreou pela nova equipa.

Apesar do ritmo de passeio, os citizens voltaram a sofrer pelo sexto jogo consecutivo. Rúben Dias falhou o corte na área e Lerma reduziu aos 84 minutos.

Depois da vitória do Arsenal, o Manchester City não escorregou e mantém-se assim a dois pontos dos gunners, que lideram a Liga inglesa. Por sua vez, o Bournemouth continua numa situação muito delicada na tabela: 19.º e penúltimo lugar, com 21 pontos.