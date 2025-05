O Manchester City deu um passo importante na luta pelo acesso à Liga dos Campeões, ao vencer por 3-1 na receção ao Bournemouth, esta terça-feira, na 37.ª e penúltima jornada da Liga inglesa.

Com os três portugueses no onze – Matheus Nunes, Rúben Dias e Bernardo Silva – os «citizens» abriram o marcador em cima do primeiro quarto de hora de jogo, graças a um excelente pontapé de Omar Marmoush do meio da rua.

A fazer a despedida do Etihad, Kevin De Bruyne falhou uma oportunidade escandalosa a meio da primeira parte, ao rematar à barra quando estava muito perto da linha de golo e sem qualquer oposição.

No entanto, o Manchester City viria a fazer o 2-0 antes do intervalo. Bernardo Silva (38m) apareceu na cara de Kepa e não desperdiçou.

Na segunda parte, os «cherries» até ficaram em superioridade numérica, aos 67 minutos, quando Mateo Kovacic derrubou Evanilson, numa altura em que o ex-FC Porto estava em condições de seguir isolado para a baliza.

Logo a seguir, o Etihad levantou-se para aplaudir De Bruyne, que fez o último jogo em casa pelo Manchester City. E não tardou muito até surgir a outra ovação da noite, desta feita para Rodri, que entrou aos 82 minutos, naquele que foi o primeiro jogo desde a grave lesão que sofreu em setembro.

Já De Bruyne tinha lugar a Nico González, ele que apontou o 3-0 aos 89 minutos, com um remate em arco de fora da área. Por esta altura, as duas equipas já estavam com dez jogadores, graças à expulsão de Lewis Cook (74m), precisamente após uma entrada dura sobre o antigo médio do FC Porto.

Em tempo de descontos, Matheus Nunes calculou mal um passe para Rúben Dias e ainda ofereceu o golo de honra ao Bournemouth, da autoria de Daniel Jebison.

Com esta vitória, o Manchester City sobe ao terceiro lugar, com 68 pontos, a três do segundo classificado, o Arsenal. Abaixo, estão Newcastle, Chelsea e Aston Villa, todos com 66 pontos. O Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, é sétimo classificado, com 65.

Já o Bournemouth, ocupa o 11.º posto, com 53 pontos.