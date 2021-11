Uma primeira parte com um futebol demolidor, dois golos e uma vitória que podia ter sido com rótulo de goleada, não fossem várias grandes defesas de David de Gea, sobretudo na primeira parte.

O dérbi de Manchester pendeu para o City, que venceu o United em Old Trafford, por 2-0, com João Cancelo e Bernardo Silva em evidência. O lateral serviu o extremo para o segundo golo dos azuis, em cima do intervalo, já depois de ter feito o cruzamento que provocou o autogolo de Eric Bailly nos minutos iniciais.

De facto, a primeira parte podia ter tido números bem mais pesados para o United, que deveu muito ao seu guarda-redes a esperança em voltar para a segunda parte ainda com hipóteses reais de lutar pelo resultado. Mas isso não aconteceu: o City geriu bem a diferença de dois golos e teve muito mais futebol. Mais bola. Mais tranquilidade, cabeça e argumentos.

Tudo isso à boleia de golos, o primeiro deles uma infelicidade de Eric Bailly, no seu primeiro jogo na Premier League esta época: o central costa-marfinense desviou para a própria baliza um cruzamento de João Cancelo e deu vantagem aos visitantes. Estavam jogados sete minutos na casa de Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, titulares no United, mas apagados. Um pouco como toda a equipa dos «red devils».

A dar espetáculo na casa do rival, o City só não ampliou a diferença mais cedo porque De Gea fez quase uma mão cheia de boas defesas, as melhores delas num remate de Gabriel Jesus (26m) e num lance que daria autogolo de Lindelöf (32m).

Contudo, o City dobraria a diferença e em bom português, em cima do intervalo, ao minuto 45. A jogada desenrolou-se pela direita, Bernardo Silva variou para a esquerda para João Cancelo, que cruzou a meia altura para Bernardo aparecer nas costas de Luke Shaw – pouco lesto no ataque à bola – e desviar à saída de De Gea.

O golo de Bernardo para o 0-2 final:

Na segunda parte, o United não esboçou uma clara reação e o City até podia ter dado outros números ao marcador já nos minutos finais, mas Phil Foden e John Stones falharam por pouco.

Guardiola não fez nem uma substituição

Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva cumpriram os 90 minutos na equipa do Manchester City, com o treinador Pep Guardiola a não realizar uma única substituição ao longo do encontro. A equipa, note-se, acabou por não demonstrar quebra física, nem controlo do jogo.

No United, Diogo Dalot não saiu do banco de suplentes. Já Ronaldo e Bruno fizeram os 90 minutos, tendo Ronaldo visto um cartão amarelo já nos instantes finais. Curiosamente, Cancelo (48m) e Bernardo (58m) foram os outros amarelados no encontro.

Com este resultado, o City responde da melhor forma à derrota caseira com o Crystal Palace na jornada anterior, chega aos 23 pontos e fica, à condição, no segundo lugar, à espera do que aconteça no West Ham-Liverpool de domingo, no duelo que opõe o quarto e terceiro classificados, respetivamente com 20 e 22 pontos. O United mantém os 17 pontos e o quinto lugar à condição, ficando à mercê de ultrapassagens de Arsenal, Wolverhampton, Brighton e Tottenham. No pior cenário, pode acabar a jornada na nona posição.