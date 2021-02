E tudo o intervalo mudou.

Erros de Alisson a darem dois golos. Um bis de Gundogan após ter falhado um penálti na primeira parte. Uma assistência de Bernardo. E, para fechar, um golaço de Phil Foden.

O Manchester City goleou o Liverpool em pleno Anfield por 4-1, este domingo, saindo como maior vencedor da 23.ª jornada da Premier League inglesa. A equipa de Pep Guardiola foi a única a ganhar dos seis primeiros classificados, deixa o vice-líder e vizinho Manchester United a cinco pontos, o Leicester a sete e o campeão fica a dez pontos da liderança.

O mesmo Liverpool que esteve quase quatro anos sem derrotas caseiras para a Premier League, sofreu agora o terceiro desaire seguido em casa para o campeonato, depois de ter sido batido por Burnley e Brighton. Se há alguma coisa positiva, que ainda assim não o é, é que os «reds» evitaram quatro jogos seguidos em casa sem marcar, o que seria um recorde do clube na competição. A propósito disso, o City sofreu pela primeira vez um golo em sete jornadas, após seis triunfos com a «folha limpa».

Pensar que o Manchester City goleou num jogo em que ainda desperdiçou um penálti, diz do desequilíbrio no resultado, provocado pelo que se passou na segunda parte. E com Alisson com culpas assentes em dois golos.

Antes disso, aos 37 minutos, Gundogan atirou por cima da marca dos 11 metros e o intervalo chegou com o 0-0.

Contudo, o internacional alemão tratou de redimir-se logo após o recomeço, inaugurando o marcador em recarga a um remate de Foden, aos 49 minutos.

Aos 63, após falta de Rúben Dias sobre Salah, o egípcio fez o 1-1 de penálti. A equipa de Klopp parecia centrada numa resposta pela vitória, mas o pior estaria para vir.

Alisson repôs mal a bola, com dois passes fracos de pé direito, o segundo deles intercetado por Foden, que driblou para assistir para o bis de Gundogan (73m). A seguir, desnorteado, o guardião brasileiro «entregou» a bola a Bernardo, que picou para Sterling desviar para o fundo da baliza (76m).

Para coroar uma exibição vistosa, Phil Foden assinou um golaço, num remate cruzado para o 1-4 final, aos 83 minutos, num encontro que teve Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo nos 90 minutos.

Triunfo cabal de um City que leva dez vitórias consecutivas, chega aos 50 pontos e ainda tem menos um jogo do que United (45 pontos), Leicester (43), Liverpool (40) e West Ham (39).

O golaço de Foden para o 1-4 final:

Segundo erro de Alisson e passe de Bernardo para o 1-3: