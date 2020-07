Horas depois de a derrota do Chelsea em Sheffield, o Manchester City goleou o Brighton na deslocação ao estádio Amex, por 5-0, em jogo da 35.ª jornada da Premier League, o principal campeonato inglês.

A grande figura do jogo foi Raheem Sterling, autor de um hat-trick que o coloca no quinto posto dos melhores marcadores da prova, com 17 golos. Contudo, houve outro nome em destaque na construção da goleada, o português Bernardo Silva.

Quase seis meses e 15 jogos depois do último tento, a 26 de janeiro, o jogador formado no Benfica voltou a marcar. Aos 56 minutos, já com o 0-3 no marcador, Bernardo fez o quarto golo do City, numa recarga após um primeiro remate defendido por Matt Ryan.

Antes, já o guardião do Brighton tinha sido batido por três ocasiões. Na primeira parte, Sterling inaugurou o marcador aos 21 minutos, com um remate rasteiro e colocado. Depois, foi Gabriel Jesus, ao minuto 44, a desviar ao segundo poste após um cabeceamento de Rodri, na sequência de um canto.

O golo de Bernardo:

Após o intervalo, Sterling marcou antes e depois de Bernardo: bisou para o 0-3 aos 53 minutos após cruzamento de Mahrez e assinou a mão cheia de golos ao minuto 81, num lance absolutamente caricato. Após dominar a bola na área, o extremo, em disputa pelo ar com Webster, deu com as costas na bola, em queda, batendo involuntariamente Matt Ryan.

Com este resultado, o City soma 72 pontos, continua a 21 do já campeão Liverpool (93 pontos) e com mais 12 que o Chelsea, terceiro com 60 e que pode perder essa posição, caso Leicester e Manchester United vençam os seus jogos nesta ronda. O Brighton é 15.º classificado, com 36 pontos. Tem praticamente a permanência assegurada.