Na visita aos «cherries», Phil Foden colocou uma única cereja no topo do bolo para a vitória do Manchester City. Este sábado, um golo do internacional inglês decidiu o duelo com o Bournemouth (0-1), da 26.ª jornada da Premier League.

Num jogo em que os portugueses Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva foram titulares na equipa comandada por Pep Guardiola, o único golo do jogo surgiu aos 24 minutos.

Na recarga a um primeiro remate de Haaland sacudido pelo guarda-redes Neto, Foden apareceu solto ao segundo poste para encostar a bola para o fundo da baliza.

O triunfo, tangencial, revelou-se muito difícil para os azuis de Manchester. É que o Bournemouth deu muita luta até final e acentuou o perigo junto da baliza de Ederson nos minutos finais, com algumas aproximações e oportunidades para o 1-1.

Matheus Nunes saiu ao minuto 63 para a entrada de Doku e Bernardo Silva viu um cartão amarelo ao minuto 87, altura em que Guardiola também já tinha trocado Haaland e Kovacic por Julián Álvarez e Kevin de Bruyne.

O City acabou por aguentar a vantagem mínima e ter alguma bola nos seis minutos de compensação, chegando assim aos 59 pontos. Volta a ficar a um do líder Liverpool, que tem 60. O Bournemouth segue com 28 pontos, no 14.º lugar. Depois de um grande período entre novembro e dezembro com seis vitórias e um empate em sete jornadas, a equipa treinada por Andoni Iraola vai em sete jornadas seguidas sem vitórias (três empates e quatro derrotas, desde 31 de dezembro).

Já este sábado, o Fulham, de Marco Silva, venceu na visita ao Manchester United.