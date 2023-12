O Manchester City confirmou o favoritismo e venceu o Sheffield United no Etihad, por 2-0, na 20.ª jornada da Premier League.

Com Bernardo Silva de início – Rúben Dias foi lançado aos 68m e Matheus Nunes ficou no banco – os citizens abriram o marcador em cima do quarto de hora de jogo, com um golo bem ao estilo de Rodri. O internacional espanhol avançou pelo corredor central e armou um remate rasteiro para fazer o 1-0.

Foi o início de uma excelente exibição individual, de um jogador que esteve em todo o lado, encheu o campo, dominou a intermediária e ainda fez vários passes de pura classe, como um em que isolou Phil Foden na cara do guarda-redes.

A superioridade do Manchester City foi traduzida em mais um golo, na segunda parte. Aos 61 minutos, Phil Foden apareceu na área, tirou o cruzamento e Julián Álvarez finalizou com um desvio em cima da linha de golo.

Depois disso, a equipa de Pep Guardiola entrou em «modo gestão», embora tenha somado várias ocasiões para elevar a vantagem, num jogo em que terminou com 82 por cento de posse de bola.

Perante o último classificado, até manteve a baliza a zeros, algo que, na Premier League, não conseguia desde outubro. De resto, o Sheffield teve três remates, todos na primeira parte.

Esta vitória permite ao City recuperar posições na tabela, depois de um mau período no passado recente. Com a derrota do Arsenal, os citizens assumem o terceiro lugar do campeonato inglês, com 40 pontos, os mesmos dos gunners. Com 42 pontos, o Liverpool lidera, em igualdade pontual com o Aston Villa, segundo.

Resultados e classificação da Premier League