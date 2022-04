O Manchester City venceu na tarde deste sábado o Burnley, em Turf Moor, por 2-0, em jogo da 31.ª jornada da Premier League inglesa.

Depois da vitória do Liverpool ao início da tarde, que valeu a liderança à condição à equipa comandada por Jurgen Klopp, o Manchester City respondeu da melhor forma para manter a liderança ao final desta jornada.

A equipa comandada por Pep Guardiola construiu o triunfo com dois golos na primeira parte, ambos com assistências de Raheem Sterling, em duas boas jogadas coletivas. Primeiro, aos cinco minutos, Kevin De Bruyne abriu o marcador. Aos 25 minutos, Ilkay Gundogan dobrou a diferença para os visitantes.

Sem o lesionado Rúben Dias, João Cancelo foi o único português a ser utilizado. Foi titular na esquerda da defesa e alinhou os 90 minutos. Bernardo Silva foi suplente não utilizado.

O City soma agora 73 pontos e volta aos triunfos no campeonato, depois do empate ante o Crystal Palace, a 14 de março. Tem mais um ponto do que o Liverpool, vice-líder com 72 pontos e o outro atual grande candidato ao título inglês.

Os azuis de Manchester voltam a entrar em campo na terça-feira, com a receção aos espanhóis do Atlético de Madrid (20h00), em jogo a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões da UEFA.

Os golos da vitória do Manchester City: