Depois do empate com o Inter na Liga dos Campeões e da igualdade com o Arsenal na Premier League, o Manchester City regressou aos triunfos, esta terça-feira. Os «citizens» venceram na receção ao Watford, por 2-1.

Matheus Nunes foi titular nos anfitriões, ao passo que Rúben Dias e Bernardo Silva foram poupados e nem sequer saíram do banco.

Jeremy Doku abriu o marcador logo aos cinco minutos e Matheus Nunes (38m), ainda antes do intervalo, aumentou a vantagem dos «citizens». Com um pontapé de fora da área, o internacional português estreou-se a marcar pelo Manchester City.

O melhor que o conjunto do Championship conseguiu fazer foi reduzir em cima do apito final, por intermédio de Tom Ince (86m).