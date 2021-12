Kun Aguero anunciou nesta quarta-feira a retirada do futebol, aos 33 anos, depois de lhe ter sido detetado um problema cardíaco.

As homenagens ao jogador que tinha chegado no último verão ao Barcelona estenderam-se um pouco por todo o mundo do futebol e o Manchester City, clube que o argentino representou mais tempo na carreira, não podia fugir à regra.

Num vídeo publicado nas redes socias, o clube homenageou o avançado: «Manchester será sempre a tua cidade, Aguero».

No vídeo é possível ver o mural feito na cidade dias depois de Aguero se ter tornado no maior goleador da Premier League por um só clube (184 golos), ‘misturado’ com o golo que o argentino marcou aos 93m20 da última jornada da época 2011-2012, e que garantiu o título aos citizens.