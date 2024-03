Oscar Bobb é uma das estrelas em ascensão no Manchester City, mas o jovem extremo norueguês até poderia estar a jogar pelo FC Porto. O jogador de 20 anos passou pela formação dos dragões, contudo, problemas burocráticos junto da FIFA impediram que fosse inscrito e competisse oficialmente. Bobb regressou ao seu país e ingressou no Valerenga, antes de mudar-se para Manchester, em 2019.

Ainda assim, o jovem norueguês não esquece o tempo em que viveu no Porto e ainda sabe falar português, como mostrou ao canal televisivo TNT Sports, após a vitória do Manchester City sobre o Copenhaga (3-1), na última quarta-feira.

«Cresci no Porto, estive lá dois anos a jogar na formação. Cheguei com 12 anos e vim para cá [Manchester] com 16, mas fui um ano para a Noruega antes de vir para cá», contou.

Bobb revelou que continua a falar português no dia a dia, sobretudo com o trio luso dos «citizens» e com Ederson. «Também é mais fácil falar em português com os espanhóis.»