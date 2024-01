Rúben Dias foi decisivo no lance do golo que permitiu ao Manchester City eliminar o Tottenham da Taça de Inglaterra, mas Pep Guardiola não pareceu muito satisfeito com o central no final da partida.

Já depois do apito final, o treinador dos citizens esteve a dar indicações de forma efusiva ao internacional português, que não conseguiu controlar o sorriso. Pelo meio, Guardiola ainda abraçou Kevin de Bruyne calorosamente, tendo voltado ao «raspanete» a Rúben Dias.

Ora veja: