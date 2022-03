O Manchester City apurou-se para os quartos de final da Taça de Inglaterra graças a um triunfo por 2-0 em Weston Homes, casa do Peterborough. A viver um momento complicado devido à guerra entre Ucrânia e Rússia, precipitada pela invasão russa, Oleksandr Zinchenko foi o capitão dos «citizens».

Antes do pontapé de saída, o internacional ucraniano exibiu uma bandeira do seu país. Foi, de resto, a segunda manifestação de solidariedade do City desde o início do conflito armado na Ucrânia depois de já o ter feito no embate com o Everton.

No que ao jogo diz respeito, a equipa de Pep Guardiola teve dois portugueses em campo: Ruben Dias e Cancelo. O defesa luso acabaria por sair ao intervalo, tal como Aké, companheiro do eixo defensivo. O Peterborough, último classificado do Championship, conseguiu travar o poderio contrário na primeira parte.

O emblema do segundo escalão resistiu até aos 60 minutos. Riyad Mahrez abriu o marcador com um remate em jeito dentro da área (19.º golo da época) e abriu caminho ao apuramento do City. Volvidos sete minutos, Foden e Grealish combinaram para o 2-0. O passe do jovem inglês é sensacional, mas a receção do ex-Aston Villa não ficou nada atrás.



Segue-se agora o dérbi de Manchester, no Etihad.

O golo de Mahrez:

O golo de Grealish: