Benni McCarthy, antigo avançado do FC Porto, deixou rasgados elogios ao profissionalismo de Erik ten Hag, de quem foi adjunto no Manchester United, nas duas últimas épocas. Os «red devils» ocupam o 14.º lugar da Premier League, mas o antigo internacional sul-africano considera que o problema não está no treinador neerlandês.

«Eu só consigo imaginar o quão frustrante isto é para Erik, porque ele provavelmente é um dos treinadores mais trabalhadores com quem já me cruzei. Presta atenção aos detalhes, certifica-se de que os jogadores têm tudo o que precisam. O homem vai dormir às três ou quatro da manhã. Os analistas recebem tudo, mesmo que ele se lembre de algo às duas da manhã», contou Benni McCarthy, ao SuperSport.

«Tenho a certeza de que a sua mulher está prestes a divorciar-se dele, porque é esta a sua vida, o homem não para. Ele trabalha incansavelmente e, quando trabalhas tanto, esperas que as coisas corram bem, mas é por isso que digo que há algo que não está bem», completou.

O ex-FC Porto mostrou-se ainda contra a saída de Ten Hag, por entender que apenas Pep Guardiola poderia fazer um melhor trabalho em Old Trafford.

«Quando trabalhas tanto, espersa que as coisas corram bem, mas é por isso que digo que há algo [que não está certo]. As pessoas procuram respostas e como substituir o treinador, mas por quem é que o vão substituir? Há melhor do que o que eles têm?», questionou.

«Não vais conseguir muitos treinadores, a menos que Pep [Guardiola] decida sair do City. Mas, fora isso, não posso dizer que haja muito melhor do que Ten Hag», rematou.