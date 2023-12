Estes são dias amargos para os adeptos do Manchester United. Se as derrotas caseiras com Bournemouth, para a Liga, e com o Bayern Munique, para a Liga dos Campeões, não fossem suficientes, a lista de jogadores indisponíveis para o embate com o Liverpool, no domingo, em Anfield, continua a aumentar.

Durante a partida com o Bayern Munique, que culminou na eliminação dos red devils da liga milionária, Maguire deixou o encontro à passagem dos 40' com queixas na virilha. Ao intervalo, o técnico Ten Hag foi obrigado a nova troca, uma vez que Luke Shaw também apresentou desconforto, o que poderá indiciar a recaída de uma lesão no tendão da coxa, conforme relata a imprensa britânica.

Assim, os defesas juntam-se a Casemiro, Lisandro Martinez, Eriksen, Lindelof, Mason Mount, Malacia e Diallo, também lesionados. Como se não fossem baixas suficientes, os avançados Rashford e Martial estão doentes e, por isso, afastados dos treinos.

Ten Hag não contará também com Bruno Fernandes, suspenso por acumulação de amarelos, nem com Jadon Sancho, que se encontra sob alçada disciplinar do Manchester United.



Em suma, são 13 as baixas para a partida com o Liverpool, um dos principais duelos na história do futebol inglês.

O Manchester United segue no 6.º lugar da Premier League com 27 pontos. Por sua vez, o Liverpool é líder, com 37 pontos. Este será o encontro oficial número 212 entre os emblemas. O apito inicial está agendado para as 16h30 de domingo.