Acácio Valentim é o último português a juntar-se ao Manchester United. O português já está em Inglaterra, tendo iniciado no princípio deste mês de julho as funções como gestor de operações da equipa principal.

O dirigente vai ser assim assumir um papel que muito bem conhece, ligado a toda a organização logística de apoio à equipa principal: uma função que já desempenhou em clubes como o Sp. Braga e o FC Porto.

Acácio Valentim trabalhou durante os últimos quatro anos no Sp. Braga, tendo terminado contrato recentemente. Antes disso trabalhou no Shanghai SIPG e durante muitos anos desempenhou várias funções no FC Porto