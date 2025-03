O Manchester United prepara-se para trocar de casa. Segundo a BBC e o The Athletic, o emblema inglês deverá comunicar a decisão de deixar Old Trafford e construir um novo estádio esta terça-feira.

O novo recinto dos «red devils» terá capacidade para cem mil pessoas (o atual tem uma lotação de mais de 74 mil lugares) e um custo de cerca de dois mil milhões de libras (cerca de 2,4 mil milhões de euros).

«Se consideras que é o maior clube do mundo, então deverias ter um estádio adequado ao maior clube do mundo e também um estádio adequado à maior liga do mundo, porque a Premier League é a maior liga do mundo», disse Jim Ratcliffe, proprietário do clube, numa entrevista a Gary Neville, na Sky Sports.

O Manchester United também tinha em cima da mesa a hipótese de renovar Old Trafford, onde a equipa joga desde 1910 e até foi criada uma «task-force» para averiguar a possibilidade de fazer obras de intervenção no estádio. Contudo, a imprensa desportiva inglesa adianta que o clube optou por erguer um novo estádio em vez de reconstruir Old Trafford.

Ratcliffe garantiu também que o United não precisa de investimento público para pagar um novo estádio. «Não direi muito mais, mas Norman Foster [dos arquitetos Foster + Partners], que também é de Manchester e, na minha opinião, o maior arquiteto do mundo, realmente criou o mais icónico - já o viste [Neville] - o estádio mais icónico, incrível».

«Seria maravilhoso se o Manchester United pudesse seguir esse caminho e, em cinco ou seis anos, ter esse estádio», completou.