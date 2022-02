Os brasileiros Alex Telles e Fred são baixas confirmadas para a visita do Manchester United ao Burnley, esta terça-feira.

Os dois jogadores testaram positivo à covid-19 e estão isolados do restante grupo.

O treinador dos red devils, Ralf Rangnick, confirmou que o ex-FC Porto já tinha falhado o encontro diante do Middlesbrough por estar infetado. Já o médio, que foi suplente utilizado nessa partida, só agora recebeu um teste positivo.

«Alex Telles já perdeu o jogo da Taça porque testou positivo à covid-19 na semana passada e, infelizmente, o mesmo aconteceu hoje [esta segunda-feira] com Fred. É por isso que ele estará ausente do jogo de amanhã [terça-feira] e possivelmente até do jogo contra o Southampton [sábado]», disse o técnico alemão aos órgãos de comunicação do clube.