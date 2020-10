O futebolista do Manchester United, Alex Telles, testou positivo à covid-19, confirmou o treinador da equipa inglesa, Ole Gunnar Solskjaer, esta quarta-feira.

O técnico norueguês deu conta, aos canais do clube, após a goleada desta noite ante o Leipzig (5-0) para a Liga dos Campeões, que a ausência do ex-FC Porto deveu-se à infeção pelo novo coronavírus.

Ole confirms that Alex Telles has tested positive for COVID-19. We wish him a speedy recovery and a swift return to the group ❤️#MUFC pic.twitter.com/vrNAZLPScx