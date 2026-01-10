Ao serviço da Costa do Marfim no CAN, Amad Diallo confessou a sua tristeza pela saída de Ruben Amorim do Manchester United.

«Foi um assunto delicado. Fiquei um pouco triste porque ele foi o treinador que me deu mais visibilidade e mais oportunidades de jogar no Manchester United», disse o extremo de 23 anos, à beIN.

«Fiquei muito triste. Enviei-lhe uma mensagem a agradecer por tudo que ele fez por mim, tanto na minha vida quanto, principalmente, na minha carreira. Desejei-lhe boa sorte para onde quer que ele vá. Foi um momento difícil para mim, mas estou realmente focado na Costa do Marfim e nesta competição. Quero terminar bem aqui e tentar ganhar este CAN.»

Diallo assumiu que tinha uma ligação forte com o treinador português. «Tínhamos uma ótima relação, quase como de pai e filho. Ele entendia-me, dava-me muitos conselhos e deixava-me jogar livremente. É uma pena, mas é a vida. tens de te adaptar, isto é futebol. Desejo-lhe tudo de bom na vida e no seu próximo clube.»