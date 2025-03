Depois da eliminação do Manchester United da Taça de Inglaterra, no domingo passado, frente ao Fulham de Marco Silva, Ruben Amorim falou sobre as prioridades que tem para a equipa neste momento.

«Perdemos [com o Fulham] para a Taça de Inglaterra [4-3, nas grandes penalidades] e agora as pessoas olham para a Liga Europa como a única competição que podemos vencer. Ainda por cima, se a vencermos temos acesso direto à Champions», disse o técnico luso à Sky Sports, confessando, no entanto, ter «coisas mais importantes em que pensar».

«Eu sei que é estranho dizer isto, mas às vezes é mais importante construir algo do que ganhar a Liga Europa neste momento. Eu sei da responsabilidade que temos em lutar por todos os troféus, mas neste momento estamos a construir algo que quero que dure mais do que um troféu esta temporada», explicou o treinador português.

O Manchester United disputa os oitavos de final da Liga Europa com a Real Sociedad. A primeira mão da eliminatória joga-se em San Sebastián, no País Basco, a partir das 17:45 da próxima quinta-feira.