Apesar da má campanha do Manchester United na liga inglesa, Ruben Amorim tem a confiança da estrutura dos «red devils». Jim Ratcliffe, proprietário do clube, deixou muitos elogios ao treinador português, com quem quer trabalhar «durante muitos anos».

«Se olhar para o plantel que o Ruben tem disponível neste momento, acho que ele está a fazer um trabalho muito bom, para ser honesto. Acho que o Ruben é um jovem treinador excecional. Acho mesmo. Ele é um treinador excelente e que ficará connosco por muito tempo», disse Ratcliffe, numa entrevista à BBC.

«Estão a ver um vislumbre do que o Ruben pode produzir. Acho que já viram um bocado disso contra o Arsenal. Quantos jogadores reconheceram daqueles que estavam no banco contra o Arsenal? Quantos já vestiram uma camisola do Manchester United? Não há mais plantel. Estamos com os últimos dez ou 11 jogadores no plantel, jogadores de primeira equipa. O Ruben está a fazer um ótimo trabalho.»

O dono do Manchester United também salientou a personalidade forte do treinador português, que exige compromisso total dos jogadores e até dispensou Marcus Rashford em janeiro. «Ele é, como a maioria dos grandes treinadores, alguém emotivo. O Ruben não é perfeito, mas eu sou um grande fã dele.»

«Ele quer um balneário cheio de pessoas totalmente comprometidas em vencer jogos. Ele não tolerará pessoas que não tenham cem por cento dessa atitude. Os jogadores têm de estar em sintonia», completou.

Os «red devils» vão tentar «complementar o orçamento» para contratar jogadores no verão com vendas em definitivo de jogadores, embora os jovens Kobbie Mainoo e Alejandro Garnacho estejam fora da lista de transferíveis, assim como Bruno Fernandes.

No entanto, Ratcliffe reconheceu que teve de herdar fardos pesados quando entrou no clube, com jogadores a receberem mais do que deviam. «Se olharem para os jogadores que vamos comprar [n.d.r. parcelas da transferência] neste verão, que não fomos nós que compramos, estamos a comprar Antony, Casemiro, Onana, Hojlund, Sancho... São tudo coisas do passado, quer gostemos ou não, herdámos essas coisas e temos de resolver isso.»

«No caso do Sancho, que agora joga pelo Chelsea e pagamos metade do seu salário, vamos pagar 17 milhões de libras [cerca de 20 milhões de euros] para comprá-lo no verão. Leva tempo para nos afastarmos do passado para um novo lugar no futuro», disse o dono do clube, que não teve qualquer problema em reconhecer que alguns não têm o nível para jogar no United.

«Alguns destes não são bons o suficiente e alguns provavelmente são superpagos, mas, para moldarmos a equipa pelo qual somos totalmente responsáveis ​​e responsáveis, levará tempo. Temos esse período de transformação em que passamos do passado para o futuro. Há alguns grandes jogadores na equipa, o capitão é um jogador fabuloso. Precisamos do Bruno [Fernandes], ele é um jogador fantástico», observou ainda.

Quando às decisões «pouco populares» de despedir centenas de funcionário e reduzir despesas no centro de treinos, Ratcliffe garantiu que sã necessárias para impedir a falência do clube.

«Este período de mudança é desconfortável para as pessoas e algumas das decisões que temos de tomar são desagradáveis. Mas elas são necessárias para colocar o Manchester United de novo numa base estável. Se as pessoas querem ver o Manchester United a ganhar troféus novamente, então temos de fazer tudo isso», frisou.

«O Manchester United ficaria sem dinheiro até o final deste ano depois de me fazer investir 300 milhões e isto se não comprarmos novos jogadores no verão. Estamos num processo de mudança e é um período desconfortável e perturbador. A resposta simples: o clube fica sem dinheiro no Natal se não fizermos estas coisas», revelou.