O Manchester United publicou esta quinta-feira um registo fotográfico da chegada de Ruben Amorim a Old Trafford.

O treinador português visitou o museu do clube, a sala de conferências bem como o relvado do "Teatro dos Sonhos".

Sempre sorridente, e cumprimentando todas as pessoas com que se cruzava, Amorim deixou com breves palavras, um recado já pensando no próximo desafio do Man. United: «Domingo, na próxima semana. Ipswich. Estaremos prontos.»

O Manchester United encontra-se neste momento na 13.ª posição da Liga Inglesa.

