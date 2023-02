Antony foi uma das contratações sonantes do Manchester United para esta temporada, mas tarda em justificar a aposta do clube inglês. Enquanto isso, no Ajax, anterior equipa do internacional brasileiro, tem dado nas vistas o ganês Mohammed Kudus, que já leva 15 golos em 29 jogos.

O rendimento dos jogadores mereceu uma comparação de Marco Van Basten e o antigo avançado neerlandês não poupou nas críticas ao ex-Ajax.

«Acho Mohammed Kudus um jogador muito melhor do que o Antony», começou por dizer à estação televisiva Ziggo Sport.

«O Antony tem as suas fintas, mas confunde-se com as coisas que tenta fazer. O Kudus tem uma técnica muito melhor e sabe o que faz. O Antony pode ser mais rápido, mas o Kudus é mais inteligente e mais técnico», prosseguiu.

«Ele é muito mais jogador, podes colocá-lo em qualquer lugar do campo que ele é um verdadeiro faz-tudo na equipa. É mais divertido de ver jogar», concluiu.

Antony, de 22 anos, soma 23 jogos no Manchester United, nos quais apontou cinco golos e uma assistência.