Já não será surpresa para muitos, mas o Brighton deu mais um recital na Premier League e desta feita a vítima dos comandados de Roberto de Zerbi foi o Manchester United, em pleno Old Trafford. Em jogo da quinta jornada, os seagulls venceram por 3-1.

A vitória forasteira começou a ser construída aos 20 minutos, quando Danny Welbeck inaugurou o marcador diante da antiga equipa. Na segunda parte, Pascal Gross (53m) aumentou a vantagem e João Pedro (71m) fez o 3-0, que levou vários adeptos a saírem do estádio.

O melhor que o Man. United conseguiu – numa altura em que Bruno Fernandes já jogava a defesa-central para pegar na bola e comandar as operações – foi reduzir aos 73 minutos, através de um remate de fora da área do jovem Hannibal.

A equipa de Erik ten Hag volta a tropeçar no campeonato e soma apenas seis pontos em cinco jogos: é 12.ª classificada e pode ainda cair mais na tabela no decorrer desta jornada. Já o Brighton, subiu, à condição, ao quarto lugar, com 12 pontos.

Ainda este sábado, o Fulham, com João Palhinha de regresso à titularidade, venceu na receção ao Luton por 1-0, graças a um golo do ex-Benfica Carlos Vinícius, aos 65 minutos.

Noutro dos jogos do dia, o Tottenham sofreu para vencer o Sheffield, por 2-1, em Londres.

A equipa de Ange Postecoglou viu-se a perder aos 74 minutos, após o golo de Gustavo Harmer, mas consumou a reviravolta nos descontos, por Richarlison (90+8m) e Kulusevski (90+10m), mantendo-se invicta na Premier League.

Os spurs têm 13 pontos ao fim de cinco jornadas e ocupam o segundo lugar.

Já o Crystal Palace, sem Roy Hodgson, que se sentiu mal esta manhã, foi derrotado por 3-1 em casa do Aston Villa. Edouard adiantou os visitantes (48m), mas três golos na reta final garantiram o triunfo da equipa de Unai Emery.

Jhon Durán (88m), Douglas Luiz (90+8m, de penálti) e Bailey (90+10m) marcaram para os anfitriões.

Resultados e classificações da Premier League