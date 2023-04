O Manchester United desperdiçou a vantagem de dois golos que levou para o intervalo e empatou (2-2) em casa do Tottenham, esta quinta-feira, na 33.ª jornada do campeonato inglês.

Depois da goleada sofrida em Newcastle, o Tottenham teve muitas dificuldades em aguentar a pressão alta do Manchester United, que na primeira parte aproveitou o momento de fragilidade e clara crise de confiança dos spurs.

Prova disso mesmo foi o 1-0. Logo ao sete minutos, Jadon Sancho entrou na grande área, encarou Pedro Porro, que teve uma abordagem algo «macia» e permitiu que o extremo inglês rematasse em jeito para abrir o marcador.

A partir de então, os red devils tornaram-se ainda mais perigosos, somaram várias ocasiões de golo e acentuaram o desnorte da equipa do Tottenham, cujos nervos eram transportados até para as bancadas. y

De resto, o público fez questão de se manifestar, sobretudo na primeira parte. De um lado, os londrinos criticaram o presidente do clube Daniel Levy e, inclusive, mostraram tarjas onde exprimiram o seu desagrado, enquanto do outro, os apoiantes de Manchester deixaram uma mensagem a Harry Kane. «Vemos-te em junho», cantaram os adeptos dos red devils de forma repetida, tendo revelado a vontade em contar com o avançado em Old Trafford na próxima época.

Bruno Fernandes, que tinha sofrido uma pancada no tornozelo e foi dúvida até ao apito inicial, começou de início – assim como Diogo Dalot – e não deu qualquer sinal de que estava debilitado fisicamente.

A um minuto do intervalo, o internacional português fez um passe longo para Marcus Rashford e o avançado ultrapassou com facilidade Eric Dier, antes de rematar em força para bater Forster.

A primeira parte não fazia prever aquilo que se passou depois da recolha aos balneários – onde Ryan Mason certamente teve um papel decisivo. Pela amostra do segundo tempo, a palestra resultou em cheio.

Os primeiros minutos após o intervalo bastaram para o Tottenham mostrar uma atitude completamente diferente, a condicionar com sucesso a troca de bola dos red devils e com aproximações perigosas.

Esse perigo teve resultados aos 56 minutos, pelos pés de Porro, ex-Sporting que tem sido um dos mais visados pela crítica nas últimas semanas. Numa jogada de insistência na área, Kane rematou contra o corpo de Luke Shaw e, na recarga, Porro atirou com a parte exterior da bota para reduzir a desvantagem dos spurs.

O golo sofrido «acordou» o Manchester United, que na segunda parte teve Bruno Fernandes como líder. Um minuto depois do 2-1, o internacional português penetrou na área, fez uma finta fantástica sobre Lenglet, mas, na cara de Forster, atirou à trave.

Apesar das investidas de Bruno, o Tottenham foi claramente superior na segunda parte e a atitude dos londrinos teve como recompensa o golo da igualdade aos 79 minutos.

Após uma recuperação adiantada, o Tottenham apanhou os laterais do Manchester United em contra-pé, Kane tirou um cruzamento rasteiro e Son apareceu a finalizar ao segundo poste, nas costas de Dalot.

Com este resultado, o Manchester United falha a colagem ao Newcastle no terceiro lugar. Também esta quinta-feira, os magpies golearam por 4-1 em casa do Everton e complicaram ainda mais as contas dos toffees na luta pela permanência.

Depois de arrasar o Tottenham, a equipa de Eddie Howe venceu em Goodison Park com um bis de Callum Wilson (28m e 75m), além dos golos de Joelinton (72m) e Murphy (81m). Pelo meio, Dwight McNeil (80m) reduziu para os anfitriões.

Assim, o Newcastle mantém-se no terceiro lugar, com 62 pontos, mais dois do que o Manchester United, que é quarto classificado, mas ainda tem um jogo por disputar. Por seu turno, o Tottenham ultrapassa o Aston Villa e chega ao quinto posto, com 54 pontos.

Já o Everton, é penúltimo classificado, com 28 pontos, dois abaixo da «linha de água».

No outro jogo do dia, o Southampton perdeu na receção ao Bournemouth. Tavernier, aos 50 minutos, marcou o único golo do encontro que deixa os visitantes em 14.º, enquanto os saints continuam na última posição, com 24 pontos.