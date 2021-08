Bruno Fernandes fez três golos na vitória do Manchester United sobre o Leeds por 5-1 e por isso levou a bola de jogo para casa: o internacional português fez questão, aliás, de pedir aos colegas de equipa que a assinassem.

Mais tarde, partilhou nas redes sociais uma fotografia, em jeito de mensagem para a esposa. «Querida, levo algo novo para a decoração da nossa sala de estar», escreveu o internacional português, visivelmente satisfeito.

Honey, I’m bringing something new for our living room decor 😂⚽️ pic.twitter.com/2kgI1bvn4O