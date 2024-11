O médio português Bruno Fernandes falou este domingo sobre o treinador e compatriota Ruben Amorim, com quem vai trabalhar no clube inglês a partir de 11 de novembro, elogiando o «entusiasmo» que o técnico luso devolveu ao Sporting.

«Sou um grande fã do Sporting e vejo muitos dos jogos deles. Ruben Amorim trouxe o entusiasmo de volta ao Sporting, estava um pouco dividido quando ele chegou [ndr: ao Sporting]. Ele transformou tudo e uniu todos», disse o internacional português, em declarações à BBC, após o empate deste domingo ante o Chelsea (1-1), em jogo da Premier League.

Sobre o atual treinador interino, Ruud van Nistelrooy, Bruno diz que o neerlandês é «humilde», tendo em conta que é alguém «que ganhou tudo no clube».

O português disse ainda que não mudou muito desde a saída do treinador Erik ten Hag. «Não mudou muita coisa. A meio da semana os golos entraram [ndr: vitória por 5-2 ante o Leicester]. Eu disse a alguns amigos que as coisas nos chegariam e que as pessoas iriam dizer que nós queríamos que o treinador fosse embora», comentou, ainda, mostrando alguma desilusão pelo empate desta tarde.

«Há muita deceção no balneário, podíamos ter ganho o jogo», referiu.