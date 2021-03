O médio português Bruno Fernandes reforçou esta terça-feira o apoio ao colega de equipa Fred contra o racismo, na sequência de comentários dessa índole que o médio brasileiro sofreu na rede social Instagram, após a derrota por 3-1 com o Leicester, para a Taça de Inglaterra, no domingo.

«Somos todos humanos. Espalhem o amor, não o ódio», escreveu Bruno Fernandes, na partilha que fez da mensagem de Fred, que na noite de segunda-feira reagiu aos insultos recebidos no fim-de-semana.

«Comentários nas redes sociais cheios de ódio e, acima de tudo, racismo: não podemos alimentar essa cultura. Não podemos aceitar isso. Temos de lutar contra isto sempre. Somos maiores e melhores do que isso. Basta!», escreveu Fred, que no jogo com o Leicester errou no primeiro golo do adversário, apontado por Iheanacho e que lançou a eliminação dos red devils da Taça, nos quartos de final.