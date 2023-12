O futebolista português Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, abordou o seu momento individual ao serviço dos red devils, depois de um início de época um pouco conturbado a nível de resultados, que ditam o atual sexto lugar no campeonato, a eliminação na Taça da Liga e uma situação difícil para o apuramento na Liga dos Campeões.

«Eu, a nível individual, incluo sempre o coletivo e obviamente não estamos nas posições que queríamos estar. Já saímos da Carabao Cup [ndr: Taça da Liga], no campeonato e na Liga dos Campeões não estamos nas posições que queríamos estar. Individualmente isso também conta e acho que mesmo a nível de golos e assistências eu podia ter mais», começou por dizer, em entrevista à DAZN Portugal.

«Em certos momentos não tomei a decisão certa, seja no passe em que demorei mais ou acelerei demasiado. No que toca a golos acho que já tive oportunidades para fazer mais e podia ter feito! Estou feliz com aquilo que tenho vindo a fazer, mas há sempre espaço para melhorar, como é óbvio», afirmou, ainda, o internacional português.

Esta temporada, ao serviço do Manchester United e da seleção, o português já realizou 27 jogos, tendo marcado nove golos e feito 11 assistências.

Na Champions, o United é último classificado do grupo A, com quatro pontos, atrás de Galatasaray e Copenhaga (ambos com cinco) e do Bayern Munique, já apurado para os oitavos de final e com o primeiro lugar garantido (tem 13 pontos). Para se apurar para os oitavos, o United não só tem de vencer na receção ao Bayern (12 dezembro), como esperar um empate entre turcos e dinamarqueses. Na Taça da Liga, foi afastado pelo Newcastle, com uma derrota caseira por 3-0.