O futebolista português do Manchester United, Bruno Fernandes, comparou o facto de ainda não ter ganho títulos no Manchester United a um «pesadelo», mas que espera que as melhores «memórias» pelo clube inglês estejam ainda reservadas para o futuro, com a conquista de troféus.

«Estou muito contente no clube. Eu disse sempre: não ganhar um título por este clube é como um pesadelo, porque é algo que eu quero. Eu quero isso por mim, mas também porque penso que o clube merece e os adeptos também e um clube como este não deve estar tanto tempo sem ganhar um título», disse Bruno, em declarações aos canais do clube, numa altura em que cumpre dois anos no United, depois da saída do Sporting.

«Espero que as memórias ainda estejam para vir. É ganhar um troféu, quero ganhar troféus por este clube e penso que essa seria a melhor memória», referiu, ainda, repassando a atualidade do clube, ao admitir que ainda há que melhorar e que houve jogos em que a equipa podia ter conseguido melhores resultados.

«Acho que estamos a ir bem. Ainda há muito a melhorar e penso que todos estão conscientes disso, porque sabemos que podemos fazer melhor. Penso que desde que [Ralf Rangnick] veio, tivemos muito bons resultados, mas ainda outros resultados em que, ao olhar para trás, achamos que podíamos estar com mais pontos na liga», afirmou.

O Manchester United recebe este sábado o Southampton, a partir das 12h30, em jogo da 25.ª jornada da Premier League inglesa.