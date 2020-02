Bruno Fernandes «é um jogador muito interessante», mas o Barcelona não teve desejo na sua contratação. O diretor desportivo do clube, Éric Abidal, garantiu que o médio português que rumou do Sporting ao Manchester United na última semana não esteve nas hipóteses para reforçar os catalães.

«É um jogador muito interessante. Os agentes tentam sempre fazer o seu trabalho, mas nós não tínhamos essa necessidade. Este é o nosso discurso. Quem te vende o produto, tenta vender da melhor forma possível, mas nós, internamente, temos de analisar a necessidade do clube», afirmou Abidal, em declarações ao jornal Sport, publicadas na terça-feira.

Abidal reforçou depois, questionado sobre o possível interesse em Bruno e no avançado brasileiro do Valência, Rodrigo, que o internacional português não foi equacionado, ao contrário do ex-Benfica. «Não, não, não [Bruno não interessou]. O Rodrigo sim e já o disse antes», assumiu.

