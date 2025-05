O Manchester United arrancou a digressão asiática esta quarta-feira e o primeiro jogo foi um espelho da temporada: diante de uma equipa composta pelos melhores jogadores da Associação de Nações do Suedeste Asiático (ASEAN), os «red devils» perderam por 1-0, na Malásia.

Ruben Amorim apresentou uma equipa com vários titulares, entre os quais o português Diogo Dalot, que viria a ser substituído por volta da meia-hora, num jogo com muitas substituições. Na segunda parte, o técnico luso lançou Bruno Fernandes e até Alejandro Garnacho, que deverá estar de saída do clube, após as críticas a Amorim, por ter sido suplente na final da Liga Europa.

Foi já com estes jogadores em campo que o Manchester United sofreu o único golo da partida, aos 71 minutos, da autoria de Maung Maung Lwin.

A digressão pelo sudeste asiático prossegue com novo particular daqui a dois dias, desta feita diante da seleção de Hong Kong, antes de um período de férias.