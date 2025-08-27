Após eliminar o Manchester United da Taça da Liga inglesa, o guarda-redes do Grimsby Town confessou que estava... chateado. Apesar da alegria pelo triunfo improvável da equipa do quarto escalão inglês, o jogador admitiu que é adepto dos «red devils» e, claro está, não ficou agradado com mais um momento baixo do clube.

«Sou adepto do Manchester United, por isso, estou meio furioso, para ser sincero. Noites como estas são a razão pela qual jogamos futebol», afirmou Christy Pym, na flash interview após a partida.

A equipa de Ruben Amorim foi eliminada nos penáltis, depois do 2-2 no tempo regulamentar, tendo até estado a perder por 2-0.