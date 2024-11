Michael Owen tem tecido alguns elogios a Ruben Amorim e, esta quinta-feira, mostrou-se esperançado quanto ao futuro do Manchester United, graças à exibição que viu diante do Bodo/Glimt, na Liga Europa (3-2).

«Demorou mais de 11 anos, mas de repente voltou a ser bom ver o Manchester United. Ainda é preciso melhorar em todos os setores, mas agora vemos uma equipa com potencial em todo o lado», escreveu, nas redes sociais, o antigo internacional inglês e antigo Bola de Ouro, que representou os «red devils», entre 2009 e 2012.

It’s been over 11 years in the making but @ManUtd are all of a sudden good to watch again! Improvement required everywhere you look but this is now a team with potential written all over it.