O Manchester United tropeçou na corrida aos lugares de acesso à Liga dos Campeões, ao empatar este sábado na visita ao Brentford (1-1), em jogo da 30.ª jornada da Premier League inglesa.

Num jogo em que os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares e fizeram todo o jogo pelo Manchester United, o jogo teve um final louco, com os golos a surgirem já para lá do minuto 90.

Com nove minutos de compensação dados, o Manchester United chegou à vantagem por Mason Mount, que entrou ao minuto 80 e marcou aos 90+6m. Porém, o Brentford, treinado por Thomas Frank, ainda evitou a derrota, com um golo de Kristoffer Ajer, aos 90+9m.

Já o Aston Villa venceu o Wolverhampton por 2-0. Moussa Diaby (36m) e Ezri Konsa (65m) fizeram os golos de um jogo em que os visitantes tiveram José Sá, Nélson Semedo e Toti Gomes no onze inicial.

Na classificação, o Aston Villa chega aos 59 pontos, no 4.º lugar, do qual o Manchester United já dista 11 pontos: é 6.º, com 48 pontos, embora tenha menos um jogo do que o Villa.

Entre os outros jogos realizados este sábado, Beto marcou, mas o Evertou perdeu, ao passo que o Fulham (com um golo de Palhinha) evitou a derrota ante o último classificado e o Nottingham, de Nuno Espírito Santo, empatou.