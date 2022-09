O futebolista português Diogo Dalot salientou, este domingo, após a vitória do Manchester United ante o Arsenal, por 3-1, que o compatriota Cristiano Ronaldo voltou a provar, em mais um jogo, «a diferença que pode fazer».

«Estamos muito contentes por ter o Cristiano, eu acho que ainda hoje foi visível a diferença que ele pode fazer, mesmo vindo do banco e o que o diferencia é a mentalidade, é aquela cabeça que não pára, está sempre pronto para ajudar e foi visível muito importante para nós e tenho a certeza que vai ser decisivo nesta época», disse o lateral-direito, em declarações à Eleven Sports.

Ronaldo entrou aos 58 minutos para a saída de Antony, autor do 1-0 a favor do Manchester United. Pouco depois, Bukayo Saka fez o empate (60m), mas o United, com um bis de Marcus Rashford (66m e 75m) conseguiu impor a primeira derrota e a primeira perda de pontos ao líder.