O norueguês e mestre do xadrez mundial, Magnus Carlsen, publicou na rede social X uma mensagem para Ruben Amorim, após a derrota no último jogo do Manchester United, na receção ao Brighton (3-1).

«Amorim out», escreveu Carlsen.

Esta foi a décima derrota dos «red devils» na Liga inglesa esta temporada. O Manchester United está na 13.ª posição, muito perto da zona de descida.