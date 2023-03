Convocado por Lionel Scaloni para os encontros amigáveis da Argentina com Panamá (22 de março) e Curaçau (28), Alejandro Garnacho saiu lesionado do último jogo do Manchester United e vai ficar afastado dos relvados nas próximas semanas.

Os red devils confirmaram que o extremo de 18 anos sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo, que ainda está a ser avaliada, embora seja certo que é baixa para os compromissos que se avizinham.

«É difícil colocar em palavras como me estou a sentir», reagiu o jogador no Instagram.

«Infelizmente, não poderei ajudar a minha equipa e os meus companheiros nos próximos jogos, uma parte muito importante da temporada. Estou desapontado por também perder a oportunidade de estar com os meus companheiros da seleção argentina no que teria sido um grande momento de orgulho para mim e para minha família», escreveu ainda.

Garnacho nasceu em Espanha e iniciou a formação no Atlético de Madrid, tendo representado a seleção espanhola até aos sub-18. Já vestiu as cores da Argentina como sub-20, mas ainda não jogou pela seleção principal.

Esta temporada, o jovem atacante soma 29 jogos, quatro golos e outras tantas assistências.