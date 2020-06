O hat-trick do avançado francês Anthony Martial, na vitória por 3-0 ante o Sheffield United, esta quarta-feira, tornou-se o primeiro de um jogador do Manchester United na Premier League desde a saída de Alex Ferguson do comando técnico dos red devils, em 2013.

Ao fim de quase sete épocas sem o escocês, que orientou o United durante 27 anos, Martial fez o que nunca um jogador tinha feito pelo clube na Premier League.

Foi, igualmente, o primeiro hat-trick da carreira do avançado de 24 anos.