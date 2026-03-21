O Manchester United tropeçou, esta sexta-feira, na visita ao Bournemouth. Porém, para felicidade dos adeptos dos «red devils», o Liverpool e o Chelsea acabaram por sair derrotados este sábado.

Rio Ferdinand, ex-jogador do Manchester United, mostrou como festejou as derrotas dos adversários. O inglês aproveitou para beber uma... Super Bock.

«Aquela sensação quando o Liverpool e o Chelsea perdem pontos na corrida pelos quatro primeiros lugares! Saúde», escreveu numa publicação.