Internacional
Há 1h e 23min
INCRÍVEL: Ferdinand festeja derrotas de Liverpool e Chelsea com uma Super Bock
Ex-jogador do Manchester United «brindou» aos desaires dos rivais
TFR
Ex-jogador do Manchester United «brindou» aos desaires dos rivais
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O Manchester United tropeçou, esta sexta-feira, na visita ao Bournemouth. Porém, para felicidade dos adeptos dos «red devils», o Liverpool e o Chelsea acabaram por sair derrotados este sábado.
Rio Ferdinand, ex-jogador do Manchester United, mostrou como festejou as derrotas dos adversários. O inglês aproveitou para beber uma... Super Bock.
«Aquela sensação quando o Liverpool e o Chelsea perdem pontos na corrida pelos quatro primeiros lugares! Saúde», escreveu numa publicação.
That feeling when Liverpool + Chelsea drop points in the race for the top 4! 🍻— Rio Ferdinand (@rioferdy5) March 21, 2026
Cheers pic.twitter.com/7zXFmlO7yg
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