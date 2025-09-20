Foi preciso sofrer até ao final, mas Ruben Amorim respira de alívio depois de vencer o Chelsea por 2-1 em Old Trafford a contar para a quinta jornada da Premier League.

O teste era de fogo e o entusiasmo era palpável. A história do jogo começou a ser escrita desde cedo e logo com uma expulsão. Robert Sánchez, guarda-redes do Chelsea, derrubou Bryan Mbeumo e viu o vermelho direto.

Enzo Maresca foi obrigado, então, a mexer desde cedo. Pedro Neto, português que tinha alinhado de início pelos blues, teve de ser sacrificado e abandonou a partida nada satisfeito.

O Manchester United aproveitou a vantagem numérica e fez o primeiro da partida aos 14 minutos pelos pés do capitão Bruno Fernandes. Mbeumo cruzou para a área, Dorgu cabeceou para o centro e português viu-se sozinho na cara da baliza para inaugurar o marcador. Bruno chegou, assim, ao golo número 100 pelo Manchester United.

Os orientandos de Ruben Amorim continuavam a crescer no jogo e conseguiram fazer o segundo ainda antes do intervalo. Servido por Harry Maguire, Casemiro cabeceou sozinho ao segundo poste para o 2-0.

Ainda antes do intervalo, Casemiro viu o vermelho (45+5m) e deixou também o United com dez unidades. Sem tempo para mais no primeiro tempo, as equipas foram para intervalo com os red devils a vencer por dois golos.

No segundo tempo o Chelsea precisou correr atrás do prejuízo. E, agora com igualdade numérica (dez para cada lado), conseguiu crescer no jogo. O Manchester United sentiu-se pressionado enquanto que o Chelsea procurava reduzir a desvantagem.

O golo dos visitantes acabou por surgir já perto do final do jogo. Aos 80 minutos, Trevoh Chalobah, defesa inglês, saltou mais alto e atirou de cabeça para reduzir a desvantagem para apenas um golo.

Os minutos finais foram de sofrimento para Ruben Amorim. O Chelsea encostava o Manchester United às cordas e o golo do empate parecia iminente. No entanto, a formação orientada liderada pelo português conseguiu aguentar-se até ao apito final.

Com este triunfo (2-1), o Manchester United sobe à nona posição, com sete pontos. Já o Chelsea, que perde pela primeira vez na Premier League, é sexto, com oito pontos conquistados.











