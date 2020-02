Contratado quarta-feira ao Sporting, Bruno Fernandes é titular na partida do Manchester United frente ao Wolves.



O internacional português faz parte das escolhas de Ole Gunnar Solskjaer, relegando para o banco de suplentes Lingard.



Por sua vez, o Wolves tem no onze inicial Patrício, Ruben Neves, Diogo Jota e João Moutinho. Por sua vez, Podence fica no banco de suplentes.