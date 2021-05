Adiado devido à invasão dos adeptos do Man. United a Old Trafford, o Clássico do futebol inglês entre red devils e Liverpool vai jogar-se dia 13 de maio, às 20h15.



O anúncio foi feito esta tarde pelo campeão inglês nas redes sociais. Desta forma, a equipa de Bruno Fernandes vai jogar três jogos em cinco dias: domingo visita o terreno do Aston Villa e terça-feira recebe o Leicester dois dias antes de defrontar o Liverpool.



Lembre-se que no passado domingo, a poucas horas do início do encontro, centenas de adeptos com fumos das cores originais do United invadiram o recinto em protesto contra os proprietários do clube, a família Glazer. Por esse motivo, o duelo foi adiado.



De resto, o emblema de Manchester já revelou que vai punir os adeptos que invadiram o relvado de Old Trafford.